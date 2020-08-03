بيروت 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 03 أغسطس 2020 م واسواصل الطيران الحربي الإسرائيلي انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية من خلال الطلعات المكثفة التي تنفذها مقاتلاته الحربية فوق المدن والقرى اللبنانية خارقة بذلك قرار مجلس الأمن رقم 1701.وأفادت مصادر أمنية لبنانية أن المقاتلات الحربية الإسرائيلية حلقت على علو متوسط فوق مدينة صيدا وشرقها جنوب لبنان ثم غادرت الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة.// انتهى //11:57ت م0039