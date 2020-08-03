تونس 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 03 أغسطس 2020 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم بسلسلة الحرائق التي يتواصل اندلاعها في عدد من المناطق في تونس مخلفة خسائر بمئات الهكتارات من المزارع والمناطق الغابية، مشيرة إلى تدخل قوات الجيش التونسي لمعاضدة جهود قوات الدفاع المدني التونسية.وتحدثت عن إطلاق المصالح الصحية التونسية حملة لإجراء أكثر من ثلاثة آلاف اختبار للكشف عن فيروس كورونا للعاملين في مطار تونس قرطاج بالعاصمة بعد اكتشاف أكثر من 16 إصابة بين موظفيه.وأوردت صحف الاثنين تصريحات القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر التي وصف بها القوات التركية بالغزاة والمرتزقة، مشددًا على أنه سيتم التصدي للأجندات التركية في ليبيا.وتناولت في الشأن العربي تأدية حجاج بيت الله الحرام أمس، آخر مناسك الحج، بأداء طواف الوداع، وذلك بعد إنهائهم رمي الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق، ليطبقوا بعدها العزل المؤسسي والعودة إلى مدنهم وذلك ضمن إجراءات صحية وتدابير احترازية مكثفة.ولفتت صحف تونس دوليًا إلى الهجوم الذي شنه مسلحون يشتبه أنهم من جماعة " بوكو حرام " الإرهابية على مخيم للنازحين في شمال الكاميرون، ما أدى إلى مقتل 15 شخصًا، وإصابة 8 آخرين بجراح.// انتهى //11:59ت م0040