الخرطوم 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 03 أغسطس 2020 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على انطلاق جولة جديدة اليوم من مفاوضات سد النهضة بين وزراء الري والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا، وذلك عبر خاصية الدائرة التلفزيونية المغلقة.ولفتت الانتباه إلى تسجيل السودان أمس 94 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين إلى 11738 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 752 حالة.وأشارت صحف الخرطوم إلى استنكار أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، التحريض الأمريكي المتواصل ضد رئيس دولة فلسطين محمود عباس وأعضاء القيادة.وعرجت صحف الاثنين تضامن مصر مع السودان إثر انهيار سد بوط جنوب شرق السودان، مسفرًا عن تدمير مئات المنازل.وسلطت الضوء على إحباط حرس الحدود البحري التونسي عمليتي هجرة غير شرعية انطلاقاً من سواحل مدينة صفاقس جنوب تونس.وأخبرت صحف السودان عن مقتل 16 شخصًا على الأقل أمس في هجوم نسب إلى جماعة "بوكو حرام" الإرهابية على مخيم للنازحين في أقصى شمال الكاميرون.// انتهى //12:14ت م0041