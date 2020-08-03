الرباط 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 03 أغسطس 2020 م واسواصلت الصحف المغربية الصادرة اليوم، اهتمامها بمضامين الخطاب الذي وجهه العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى الأمة، بمناسبة ذكرى الجلوس على العرش، والذي ركز فيه على الوباء الذي ضرب المغرب على غرار باقي دول العالم، معتبرة أن الخطاب قدم تشخيصًا واضحًا ودقيقًا للوضع، كما قدم الحلول المناسبة لتجاوز تداعيات الوضع.واهتمت بالوضع الوبائي لفيروس كورونا بالمغرب، لافتة الانتباه إلى أن عدد الإصابات تجاوز 25 ألف إصابة، فيما سجل عدد الوفيات أرقامًا كبيرة مع تزايد الحالات الحرجة.وتناولت لقاء وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، إذ بحثا الملف الليبي، مبرزة تعبير وزير الخارجية الإيطالي عن تقديره للدور المغربي بهدف التوصل إلى حل للأزمة الليبية.وأوردت الصحف ترحيب قوى وأحزاب سياسية عراقية، بإعلان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي،عن إجراء انتخابات عامة مبكرة في السادس من يونيو من العام المقبل، مبرزة ترحيب بعثة الأمم المتحدة في العراق بهذا الإعلان.وأخبرت الصحف عن خروج آلاف المتظاهرين في احتجاجات حاشدة بمدن إسرائيلية عدة للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو من منصبه، بسبب تهم الفساد المنسوبة له وفشله في إدارة أزمة كورونا.وأشارت إلى دعوة أنصار المرشح الديمقراطي جو بايدن بعدم المشاركة في المناظرة الانتخابية مع الرئيس دونالد ترامب قبل الانتخابات الأمريكية.وتناقلت صحف المغرب تأكيد منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا لا يزال يشكل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا، ولا توجد نهاية بعد في الأفق لأزمة الوباء الذي أصاب ما يقرب من 18 مليون شخص وقتل أكثر من 686 ألف شخص.// انتهى //12:20ت م0042