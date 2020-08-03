الجزائر 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 03 أغسطس 2020 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اجتماعًا للمجلس الأعلى للأمن، لمناقشة الأحداث التي تشهدها الساحة الجزائرية تزامنا مع عيد الأضحى، مشيرة إلى إصدار الرئيس تبون أوامر لرئيس الوزراء عبد العزيز جراد من أجل الشروع فورا في التحقيق حول أسباب الانقطاعات المتكررة للكهرباء وماء الشرب والحرائق ونقص السيولة النقدية في مكاتب البريد.وأبرزت تسلم الجزائر أمس، مطلوبًا عسكريا كان يشغل منصب رئيس مكتب قائد الجيش الراحل أحمد قايد صالح، بتهم إفشاء أسرار عسكرية سرية ونشرها بالتعاون مع معارضين ومحرضين وضباط فارين في خارج البلاد، مخبرة عن مثوله اليوم أمام القضاء العسكري.وتحدثت الصحف عن تطورات الوضع الوبائي في البلاد، مبينة أن وزارة الصحة والسكان سجلت 515 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى إعلان رئيس الوزراء عبد العزيز جراد عن الشروع في مفاوضات مع الدول المصنعة للقاحات المضادة للفيروس بغرض اقتناء الكميات المطلوبة.وأخبرت عن ارتقاب زيارة وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، إلى تونس من أجل مناقشة فرص إبرام اتفاق جديد يمنع تدفق المهاجرين التونسيين والأفارقة نحو إيطاليا، وذلك عملا بالتفاهم الإيطالي الفرنسي المتوصل إليه الأسبوع الماضي.وتطرقت إلى تنديد الأمين العام لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أمس، بدعوة عضو مجلس النواب الامريكي دوغ لامبورن، لفرض عقوبات على الرئيس الفلسطيني محمود عباس واصفًا إياها "بالابتزاز المرفوض"، موضحة بأن الكونغرس الأمريكي عود الشعب الفلسطيني على مثل هذه المواقف وآخرها إلغاء منح مساعدات للسلطة الفلسطينية ضمن خطة لخنقها وجعلها تقبل بالأمر الواقع الإسرائيلي.وأخبرت صحف الجزائر عن توجه المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، للكشف عن اسم المرشحة التي ستشغل منصب نائب رئيس الولايات المتحدة في حال فوزه على دونالد ترامب في انتخابات نوفمبر المقبل، مشيرة إلى أن السيناتورة كامالا هاريس تبدو ذات حظوظ مرتفعة لمرافقة بايدن في سباقه إلى البيت الأبيض.// انتهى //12:28ت م0043