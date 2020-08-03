الطائف 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 03 أغسطس 2020 م واسطبقت أمانة الطائف برنامجها الرقابي المكثف على الأسواق والمطاعم ومحلات الجزارة وبيع اللحوم والمطابخ ، وتغطي 10 فروع بلدية جميع المواقع في الطائف والمراكز التابعة بهدف إحكام الرقابة على المحلات التي تعد وتقدم الأغذية والمأكولات بما يضمن سلامة المعروض للمستهلك .ودعمت الأمانة خطة النظافة والإصحاح البيئي في كافة المواقع مع التركيز على الخدمات التي تربط العديد من المناطق بالطائف ومكة المكرمة .وأوضح أمين الطائف المهندس محمد بن هملي آل هملي أن الأمانة تعمل على عدة محاور لتقديم الخدمات اللازمة للأهالي والزوار ، مشيراً إلى تطبيق برنامج رقابي على مدار الساعة من قبل الفروع والإدارات الإشرافية ويتم مراقبة جميع المحلات والتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية وتطبق لائحة الغرامات البلدية على المخالفين .وأكد أن الخطة الرقابية تهتم بالمحافظة على سلامة المواد الغذائية في المحلات التجارية وفي المطاعم من خلال القيام بجولات ميدانية وتفتيشية على جميع المحلات التي تتعلق بالصحة العامة ومحلات تداول الأغذية عن طريق المراقبين الصحيين ، ودعم البلديات الفرعية والتنسيق معهم في القيام بجولات ميدانية مشتركة على الشكاوي وإزالة الضرر.وأهاب بجميع المواطنين والمقيمين التعاون مع الامانة بالإبلاغ عن المخالفات المشاهدة حيث سيتم استقبال البلاغات والشكاوي عن طريق غرفة العمليات على مدار الساعة ومباشرتها والتأكد من معالجتها, مشيرًا أن هناك متابعة لتنظيم الأسواق العامة وكذلك سوق الخضار والفواكه وسوق الأنعام وسوق المسترجعات ومواقع بيع الفواكه الموسمية ، وسيتم منع البسطات العشوائية، وستستمر الجولات الرقابية المكثفة على الطرق السريعة والمسارات السياحية مثل طريق الرياض وطريق الجنوب وطريق السيل وطريق الهدا للتأكد من التزام المحلات التجارية والاستراحات الواقعة على الطريق بتطبيق الاشتراطات الصحية .وبين أن خطة النظافة تشمل خدمة جميع الأحياء مع زيادة ساعات العمل للآليات والعمالة ودعم العديد من المواقع بحاويات إضافية مثل الأسواق والطرق السريعة والاستمرار في نظافة الأحياء والمتنزهات والمواقع السياحية ، وتسيير فرق الرش ومواصلة أعمال الوقاية الصحية.// انتهى //12:33ت م0045