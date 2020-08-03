‫ الباحة 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 03 اغسطس 2020 م واسمع شروق شمس اليوم ومن على قمة منتزه رغدان بالباحة ظهرت صورة من الجمال ما بين شروق الشمس والغيوم والضباب التي غطت جبال مدينة الباحة .مصور " واس " حرص على التواجد منذ وقت مبكر والتقط العديد من الصور الجمالية لمدينة الباحة التي أصبحت واجهة سياحية للكثير من الزوار والمصطافين نظراً لما تتميز به من مقومات سياحية ومناظر طبيعية خلابة.الباحة تشهد هذه الأيام رحمات من الله عز وجل بنزول الغيث الذي أدي إلى جريان الأودية وخضرة الأرض حيث حباها الله المزيد من جمال الطبيعة .// انتهى //13:11ت م0051