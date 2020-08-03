نابلس 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 03 أغسطس 2020 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، خمسة فلسطينيين من بلدة عصيرة الشمالية في محافظة نابلس.ونقلت مصادر فلسطينية عن رئيس بلدية عصيرة الشمالية حازم ياسين قوله: "إن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة مواطنين من البلدة، وهم: جعفر رواجبة، وعقبة فايز شولي، وفارس بسام شولي، وباسم حامد شولي، ومحمد أحمد سوالمة، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها".// انتهى //13:26ت م0054