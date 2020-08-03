سياسي / قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل خمسة فلسطينيين
الاثنين 1441/12/13 هـ الموافق 2020/08/03 م واس
نابلس 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 03 أغسطس 2020 م واس
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، خمسة فلسطينيين من بلدة عصيرة الشمالية في محافظة نابلس.
ونقلت مصادر فلسطينية عن رئيس بلدية عصيرة الشمالية حازم ياسين قوله: "إن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة مواطنين من البلدة، وهم: جعفر رواجبة، وعقبة فايز شولي، وفارس بسام شولي، وباسم حامد شولي، ومحمد أحمد سوالمة، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها".
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