عنيزة 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 03 أغسطس 2020 م واسأتاحت اللجنة المنظمة لموسم عنيزة للتمور الذي تنظمة الغرفة التجارية الصناعية بعنيزة بالشراكة مع بلدية عنيزة الفرصة لعدد من رواد الأعمال من الشباب لخوض تجربة بيع التمور والاستفادة من الحركة الاقتصادية التي يوفرها موسم عنيزة للتمور .وبينت رئيسة لجنة سيدات الأعمال في غرفة عنيزة مريم الحمد المطيري أن شابات الأعمال استفدن من الفرص المتاحة في موسم عنيزة للتمور وشاركن بمبيعات التمور بالتجزئة ،ومنتجاتها ،وقد تم تخصيص أركان لهن على طريق الأمير فيصل بن مشعل (الدائري الداخلي) كمنافذ بيع مؤقتة، كما قدمت الغرفة لهن كافة التسهيلات التي تضمن الاستفادة القصوى.وأشارت إلى أن مشاركة هذا العدد الكبير يأتي ضمن الدور الذي تقدمه اللجنة لدعم الأسر المنتجة مؤكدة أن الغرفة عازمة على المضي قدما لاستغلال جميع المناشط التي تشهدها المحافظة لتوفير مزيد من الفرص لهن.// انتهى //13:36ت م0055