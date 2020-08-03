الدمام 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 03 أغسطس 2020 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، (600) جولة رقابية، و(4) جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، أسفرت عن ضبط (42) مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا، ومخالفتين تكدس بالأسواق المركزية، وأخرى لحالتين في مساكن العمالة.وأوضحت أمانة الشرقية، أنه جرى تطهير وتعقيم (669) موقعاً، باستخدام (168579) لتراً من كمية المعقمات والتطهير، بمشاركة (9543) فرداً ضمن الكوادر البشرية بالنظافة، حيث تأتي هذه الجهود ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس " كوفيد19".// انتهى//13:52ت م0056