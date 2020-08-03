الباحة 13 ذو الحجة 1441هـ الموافق 03 اغسطس 2020 م واسجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تحذيراتها بأخذ الحيطة والحذر وذلك لورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير بمشيئة الله تعالى إلى استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية على منطقة الباحة وبعض محافظاتها مصحوبة بنشاط في الرياح السطحيه وتساقط البرد ، من يوم غدا الثلاثاء وتستمر إلى يوم السبت ١٤-١٨/ ١٢ /١٤٤١هـ .وأهاب المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي بالجميع بأخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الاودية ، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول اثناء جريانها ومتابعة مايرد عن الحاله الجويه والأخذ بالتنبيهات والتحذيرات، مؤكداً أن مدني الباحة اتخذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية،وبين أن الدفاع بالمنطقة يعمل من أجل خدمة الجميع والحفاظ على سلامتهم بمشيئة الله وذلك ون خلال تلقى البلاغات على الرقم ٩٩٨وعلى مدار الساعة، متمنين للجميع السلامة الدائمة.// انتهى //13:56ت م0057