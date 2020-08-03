القطيف 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 03 أغسطس 2020 م واسوزعت جمعية سيهات للخدمات الاجتماعية في محافظة القطيف؛ 385 أضحية للأسر المستفيدة من خدماتها، بقيمة إجمالية بلغت 317200 ريال.وأوضح رئيس الجمعية شوقي المطرود، بتجاوب العديد مع برنامج أضاحي العيد، الذي أطلقته الجمعية قبل العيد بخمسة أيام، مؤكدا أن القائمين على لجنة المساعدات العينية ومجموعة المتطوعين استقبلوا الأضاحي وقيمها، وتوزيعها على 900 أسرة مستفيدة من المحتاجين والأيتام، والأسر المتعففة والمتضررة من أزمة كورونا، حيث يبلغ مجموع أفراد هذه الأسر نحو 4500 شخص.من جانبها أوضحت رئيسة اللجنة المساعدات العينية بتول الصاخن، أن 48 متطوعا ومتطوعة ساهموا في أعمال البرنامج، مشيرةً إلى أن اللجنة لم تكتفِ بتوزيع لحوم الأضاحي بل تجاوزتها لتوزيع بعض المواد الغذائية الأخرى على الأسر المستحقة، مشيرة إلى أن البرنامج موسمي وهدفه مساعدة الأسر المحتاجة وتحقيق مبدأ التكافل والترابط الاجتماعي بين أبناء المجتمع.// انتهى//14:15ت م0059