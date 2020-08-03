الرياض 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 03 أغسطس 2020 م واستلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله ‏- اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من صاحب السمو الملكي الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا أمير ويلز ، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفائه - أيده الله-.وأشاد الأمير تشارلز خلال الاتصال بقيادة المملكة مجموعة دول العشرين ودعمها المنظمات العالمية لمواجهة جائحة كورونا.وقد شكر خادم الحرمين الشريفين، سمو ولي عهد بريطانيا على ما أبداه من مشاعر.// انتهى //15:18ت م0062