سياسي / خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من ولي عهد بريطانيا
الاثنين 1441/12/13 هـ الموافق 2020/08/03 م واس
الرياض 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 03 أغسطس 2020 م واس
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من صاحب السمو الملكي الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا أمير ويلز ، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفائه - أيده الله-.
وأشاد الأمير تشارلز خلال الاتصال بقيادة المملكة مجموعة دول العشرين ودعمها المنظمات العالمية لمواجهة جائحة كورونا.
وقد شكر خادم الحرمين الشريفين، سمو ولي عهد بريطانيا على ما أبداه من مشاعر.
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15:18ت م
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