إسلام آباد 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 03 أغسطس 2020 م واسسجلت باكستان 330 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، و 8 حالات وفاة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 280028 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5984 حالة وفاة، مشيرا إلى ان إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 248873 حالة، بينما توجد 1038 حالة في وضع حرج.// انتهى //15:19ت م0063