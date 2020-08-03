الدمام 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 03 أغسطس 2020 م واساستقبلت المسالخ المركزية والمبتكرة، والمطابخ المصرح لها بالذبح في المنطقة الشرقية، خلال الثلاثة الأيام الأولى لعيد الأضحى المبارك نحو 40080 أضحية.وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة الشرقية محمد الصفيان، أن في اليوم الأول والثاني للعيد استقبلت مسالخ الشرقية 28670 أضحية، فيما استقبلت في اليوم الثالث 11410 أضحية، مشيراً إلى أن الأمانة مستمرة في جولاتها الرقابية اليومية للمسالخ والمطابخ في المنطقة، للتأكد من تطبيقها للبروتوكولات الوقائية في عملية الذبح، والعمل بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩).وأفاد الصفيان، أن الأمانة كلفت عدداً من الفرق الميدانية لفحص الأضاحي والتأكد من سلامتها، وتعقيم وتطهير المسالخ والمطابخ بشكل مستمر، وتقديم أفضل معايير الجودة والفحص الدقيق للتأكد من سلامة المنتجات المقدمة للمتسوقين وتوفير بيئة آمنة للجميع، مشيرا إلى نجاح خدمة التصاريح الإلكترونية "سهلناها عليك" للمستفيدين التي تعنى بحجز مواعيد ذبح الأضاحي من خلال بوابة الأمانة الرقمية.// انتهى //17:03ت م0075