نجران 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 03 أغسطس 2020 م واسدعت جامعة نجران ممثلة في عمادة القبول والتسجيل خريجي وخريجات الفصل الصيفي إلى تحديث بياناتهم عبر البوابة الإلكترونية، وذلك لضمان تسليمهم وثائق التخرج إلى منازلهم عبر البريد الممتاز.وأوضح وكيل الجامعة الدكتور زهير العمري، أن العمادة تواصل للعام الثاني تقديم خدمة "وثيقتك إلى باب بيتك"، التي تتيح للخريجين والخريجات وصول وثائق تخرجهم إلى منازلهم مجاناً من خلال العنوان الوطني، وذلك بالشراكة مع البريد السعودي، بحيث تصلهم إلى مواقعهم سواءً داخل المنطقة أو وخارجها، مشيراً إلى أن هذه الخدمة تأتي ضمن العديد من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها بدءًا من تقديم الطالب طلب القبول في الجامعة.وأكد الدكتور العمري أن العمادة ستبدأ بإصدار وثائق خريجي وخريجات الفصل الصيفي، وإرسالها عبر البريد الممتاز بدءًا من تاريخ 19 - 23 / 12 / 1441هـ، وذلك لمن حدّثوا بياناتهم، وقاموا بإضافة العنوان الوطني عبر البوابة الإلكترونية.// انتهى //17:05ت م0077