بيروت 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 03 أغسطس 2020 م واسوقعا الرئيسان الجمهورية والحكومة اللبنانية مرسوم قبول استقالة الوزير ناصيف حتي ومرسوم تعيين السفير شربل وهبي وزيرًا للخارجية اللبنانية.وكان وزير الخارجية اللبناني السابق ناصيف حتّي قدم استقالته لرئيس الحكومة حسان دياب اليوم الإثنين معللا خطوته بما وجده من "غياب إرادة فاعلة في تحقيق الإصلاح الهيكلي الشامل".وقال حتي في بيان الاستقالة إن "لبنان اليوم ليس لبنان الذي أحببناه وأردناه منارة ونموذجا، لبنان اليوم ينزلق للتحول إلى دولة فاشلة".وكان الوزير الجديد شربل وهبي يشغل سابقا مهام الأمين العام لوزارة الخارجية بالوكالة وعندما انتهت خدمته في السلك الديبلوماسي بسبب بلوغه السن القانونية، انتقل للعمل في القصر الجمهوري كمستشار للرئيس اللبناني ميشال عون للشؤون الديبلوماسية.// انتهى //18:33ت م0086