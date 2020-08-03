واشنطن 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 03 أغسطس 2020 م واسأجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اتصالاً هاتفياً اليوم مع وزير الخارجية الإندونيسي ريتنو مارسودي.وبحث الجانبان خلال الاتصال عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها سبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية، والأهداف المشتركة للبلدين في بحر الصين الجنوبي.وأكدا أهمية التعاون المشترك في مجال الصحة العامة والاقتصاد لإعادة بناء اقتصادات المنطقة والحفاظ عليها آمنة.// انتهى //19:13ت م0091