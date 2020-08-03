الرياض 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 03 أغسطس 2020 م واسأعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف سجنًا بمدينة جلال أباد شرقي أفغانستان، وما نتج عنه من سقوط قتلى وجرحى.وجددت وزارة الخارجية تضامن المملكة العربية السعودية ووقوفها مع جمهورية أفغانستان الإسلامية في جھودھا لمكافحة الإرھاب والعنف والتطرف.وعبرت الوزارة عن خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.// انتهى //19:13ت م0092