واشنطن 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 03 أغسطس 2020 م واسأكملت الولايات المتحدة وبولندا المفاوضات بشأن اتفاقية التعاون الدفاعي المعزز التي تهدف لتعزيز بناء التعاون الأمني ​​القائم بين البلدين، وتوطيد الشراكة الدفاعية طويلة الأمد.وأصدرت وزارة الدفاع الأمريكية بياناً اليوم بهذه المناسبة أوضحت فيه أن الاتفاقية توفر الإطار القانوني المطلوب والبنية التحتية للتقاسم العادل للأعباء الضرورية لتعميق التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة وبولندا.وأشار البيان إلى أنه بموجب الاتفاقية ستتمكّن الولايات المتحدة من زيادة الوجود التناوبي لحوالي 1000 فرد في بولندا، إضافة إلى 4500 فرد أمريكي موجودين سابقاً في بولندا.// انتهى //19:13ت م0094