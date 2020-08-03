الرياض 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 03 أغسطس 2020 م واسأجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، بمعالي وزيرة خارجية مملكة النرويج السيدة ايني إريكسون.وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات، إضافة إلى استعراض تطورات القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.// انتهى //19:22ت م0097