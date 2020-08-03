عام / شرطة مكة : تغريم (159) مخالفاً لعدم ارتدائهم الكمامات
الاثنين 1441/12/13 هـ الموافق 2020/08/03 م واس
مكة المكرمة 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 03 أغسطس 2020 م واس
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه بناء على توصيات لجنة النظر في مخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس کورونا المستجد ، فقد تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة بحق (159) مخالفاً لعدم ارتدائهم الكمامات، وذلك بتغريم كلٍ منهم مبلغ (1000) ريال.
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