الرياض 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 03 أغسطس 2020 م واسافتتحت اسطبلات عذبة للسباقات موسم 2020 في أوروبا بإنجاز كبير بتحقيق كأس رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة .وجاء الإنجاز بعد فوز الجواد مهداف عذبة، إنتاج مربط عذبة والعائد لعذبة للسباقات لمالكها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز بكأس رئيس دولة الامارات العربية المتحدة في الشوط المخصص للجياد العربية الأصيلة لمسافة 1730 مترا، محققا انتصاره التاسع في سجله السباقي، وذلك بميدان جاجيرسرو بمملكة السويد، لتحصد "عذبة " هذه الكأس للمرة الثالثة .// انتهى //20:01ت م0101