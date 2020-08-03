جدة 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 03 أغسطس 2020 م واسأدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف سجنا بمدينة جلال أباد شرقي أفغانستان، الذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.وأعرب معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن خالص تعازيه لذوي الضحايا ولحكومة وشعب أفغانستان، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.وأكد الأمين العام مجددا وقوف المنظمة وتضامنها مع جمهورية أفغانستان الإسلامية في مكافحتها الإرهاب والعنف والتطرف.// انتهى //20:12ت م0103