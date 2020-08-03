مقديشو 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 03 أغسطس 2020 م واسقُتل شخصان على الأقل، اليوم، إثر هجوم انتحاري بأحد أحياء العاصمة الصومالية مقديشو.ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن المتحدث باسم قوات الشرطة النقيب صدّيق آدم علي قوله: إن انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا فجّر نفسه أمام مطعم شعبي في العاصمة مقديشو، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخر بجروح.ولم تُعلن حتى الآن أيُّ جهة مسؤوليتها عن التفجير, كما يأتي هذا الهجوم بعد يوم من مقتل خمسة مسلحين من عناصر حركة "الشباب" الإرهابية في عملية عسكرية جنوبي الصومال.// انتهى//20:39ت م0105