عام / انتشال جثث ثلاثة مهاجرين في تاجوراء بليبيا
الاثنين 1441/12/13 هـ الموافق 2020/08/03 م واس
طرابلس 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 3 أغسطس 2020 م واس
أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي انتشال جثث ثلاثة مهاجرين غير شرعيين بمدينة تاجوراء.
وأشار الجهاز في بيان له اليوم إلى انتشال جثث المهاجرين من منطقة تاجوراء غوط الرمان وذلك بالتنسيق مع غرفة مديرية أمن تاجوراء، مضيفاً أن انتشال الجثث يأتي ضمن العمل المكلّف به جهاز الإسعاف والطوارئ بعد إبرامه العديد من الاتفاقيات الخاصة بدعم فرق مكافحة الهجرة غير الشرعية التابعة لوزارة الداخلية.
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