طرابلس 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 3 أغسطس 2020 م واسأعلن جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي انتشال جثث ثلاثة مهاجرين غير شرعيين بمدينة تاجوراء.وأشار الجهاز في بيان له اليوم إلى انتشال جثث المهاجرين من منطقة تاجوراء غوط الرمان وذلك بالتنسيق مع غرفة مديرية أمن تاجوراء، مضيفاً أن انتشال الجثث يأتي ضمن العمل المكلّف به جهاز الإسعاف والطوارئ بعد إبرامه العديد من الاتفاقيات الخاصة بدعم فرق مكافحة الهجرة غير الشرعية التابعة لوزارة الداخلية.// انتهى //21:16ت م0107