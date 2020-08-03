الرباط 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 3 أغسطس 2020 م واسسجّلت المغرب أعلى عدد وفيات بفيروس كورونا منذ بدء الوباء في البلاد حيث بلغ 19 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ العدد الإجمالي للمتوفين 401.وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم أنها سجّلت أيضاً 659 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ عدد المصابين 26126، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 18969 بعد تعافي 533 شخصاً.// انتهى //21:16ت م0109