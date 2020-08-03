جنين 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 3 أغسطس 2020 م واساعتقل جيش الاحتلال اليوم ثلاثة شبان فلسطينيين من قرية عرانة ومخيم جنين على حاجزين عسكريين منفصلين.وأفادت مصادر محلية في جنين، بأن جيش الاحتلال اعتقل الشاب معتصم حسني أبو حنانة من قرية عرانة شرق جنين في أثناء مروره على حاجز عسكري على الشارع الالتفافي وصادر مركبته الخاصة وجرى نقلها إلى معسكر الجلمة.كما اعتقل جيش الاحتلال من مخيم جنين الشابين أحمد أبو صلاح، ومحمد أبو زكي في أثناء عبورهما حاجزاً عسكرياً بالقرب من مدخل مخيم شعفاط شمال شرقي القدس المحتلة.// انتهى //21:20ت م0111