الجزائر 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 3 يوليو 2020 م واسسجّلت الجزائر 507 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ إجمالي عدد المصابين فيها 31972 حالةً خلال الـ 24 ساعة الماضية.وكشف الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا اليوم إحصاء ثماني وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1239 حالة وفاة، مشيراً إلى مغادرة 482 شخصاً المستشفيات في يوم واحد بعد تعافيهم من الوباء ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 21901 حالةً.// انتهى //21:20ت م0112