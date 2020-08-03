الباحة 13 ذو الحجة 1441هـ الموافق 03 اغسطس 2020 م واسبعبارة استقبال ضيوف وزوار الباحة "مرحباً هيل .. عد السيل" يقوم عدد من شباب وفتيات منطقة الباحة بتقديم أنواع مختلفة من الوجبات السريعة والمشروبات فضلاً عن المأكولات الشعبية التي تشتهر بها المنطقة.وتقدم تلك الوجبات من خلال ١٥ عربة "فود ترك" متنوعة الأطعمة وأكثر من ٣٠ أسرة منتجة متنوعة الأنشطة، وذلك بمنتزه رغدان في مدينة الباحة.ويبدأ عمل شباب وفتيات الباحة من الرابعة عصراً إلى وقت متأخر من الليل بصفة يومية وسط متابعة من مجلس شباب الباحة ودعم من أمانة المنطقة.// انتهى //22:02ت م0122