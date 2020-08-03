الباحة 13 ذو الحجة 1441هـ الموافق 03 اغسطس 2020 م واس‫‬ دشّن وكيل إمارة منطقة الباحة المكلف أحمد بن صالح السياري اليوم، مبادرة "عيدنا سالم" الطبية التي ينفذها مجلس شباب منطقة الباحة بالتعاون مع مجمع سالم الطبي وأمانة المنطقة, وذلك بمنتزه رغدان.واطلع السياري على المبادرة, مستمعاً إلى شرح مفصل عن محتواها من رئيس مجلس شباب منطقة الباحة حازم ظهران ومدير مجمع سالم الطبي الدكتور سالم بن سعد الغامدي التي تشمل عددا من العيادات والأقسام الطبية كالباطنية والجلدية والأسنان والنساء والولادة والأطفال والأنف والأذن والحنجرة والمسالك البولية وقسمي المختبر الطبي والصيدلية.ويقوم الفريق الطبي بتقديم الفحص الطبي والاستشارة الطبية "مجانية" لجميع الزوار.// انتهى //22:14ت م0126