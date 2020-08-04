القاهرة 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 3 أغسطس 2020 م واسسجلت مصر 157 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و23 حالة وفاة، وتعافي 1611 مصاباً ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 44066 حالةً.وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بالفيروس 94640 حالةً من ضمنهم 44066 حالة شفاء، و 4888 حالة وفاة.// انتهى //00:46ت م0138