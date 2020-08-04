واشنطن 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 03 أغسطس 2020 م واسأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه لا يمانع شراء شركة مايكروسوفت الأميركية تطبيق "تيك توك" الصيني، مشدداً على أن أي عملية شراء أو صفقة يجب أن تعقد بحدٍ أقصى قبل حلول 15 سبتمبر.وقال ترامب في تصريح للصحفيين اليوم: "حددت تاريخاً بحدود 15 سبتمبر، لن يتمكنوا بعده من ممارسة نشاطهم في الولايات المتحدة"، مشيراً إلى أنه سيتم إغلاق التطبيق في 15 سبتمبر، إلا إذا تمكنت مايكروسوفت أو شركة أخرى من شرائه والتوصل إلى اتفاق قبل هذا الموعد.وأوضح ترامب، الذي كان قد حذر من الخطورة الأمنية للتطبيق، أنه أجرى محادثة مثمرة مع الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا نادالا، وحثه على شراء جميع أسهم التطبيق الصيني بدلا من 30 في المئة فقط.وكان ترامب قد أعلن يوم الجمعة الماضية، عزمه حظر تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة.ولكن عقب مباحثات بين ترامب والرئيس التنفيذي لمايكروسوفت، الأحد الماضي، ذكرت الشركة التي مقرها واشنطن في بيان، أنها ستواصل المفاوضات للاستحواذ على تيك توك.// انتهى //02:09ت م0146