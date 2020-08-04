الرياض 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 03 أغسطس 2020 م واسرفع معالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني، باسمه ونيابة عن منسوبي رئاسة أمن الدولة، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله – بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1441هـ، سائلاً المولى عز وجل أن يوفق بلادنا للمزيد من النجاحات، ويديم عليها أمنها واستقرارها.// انتهى //05:29ت م0147