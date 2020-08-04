سيجونغ14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 04 أغسطس 2020 م واسأظهرت بيانات اليوم الثلاثاء ارتفاع التضخم السنوي في كوريا الجنوبية بنسبة 0.3% في شهر يوليو، مسجلا أول ارتفاع في ثلاثة أشهر، حيث ظهرت علامات لانتعاش معنويات المستهلكين وسط جائحة فيروس كورونا المستجد.وكان التضخم قد سجل نموا صفريا في شهر يونيو، وفقا للبيانات الصادرة عن هيئة الإحصاءات الكورية.وارتفع التضخم الأساسي الذي يستثني المنتجات الزراعية والبترولية، بنسبة 0.7% عن العام السابق.وأظهرت البيانات أن أسعار المرافق العامة لم تتغير الشهر الماضي، في حين ارتفعت أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية بنسبة 8.4% على أساس سنوي في يوليو.// انتهى //06:43ت م0005