كانبيرا 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 04 أغسطس 2020 م واسسجلت ولاية فيكتوريا الاسترالية 439 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا في ال 24 ساعة الماضية و 11 حالة وفاة مما يرفع عدد الوفيات في الولاية الى 147 وفي استراليا الى 232 حالة وفاة.واعلن رئيس حكومة الولاية دانيال اندروز عن عقوبات جديدة أكثر صرامة بحق الأشخاص الذين يخرقون قواعد الحجر الصحي الخاصة بالإغلاق تتضمن غرامات مالية تصل قيمتها الى خمسة الاف دولار استرالي.وعلى الصعيد الوطني وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في استراليا الى 18318 اصابة تعافى منها 10618 شخصا.// انتهى //06:54ت م0008