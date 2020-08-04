إسلام آباد 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 04 أغسطس 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم استمرار تراجع معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا في باكستان.واهتمت بعزم باكستان على إحياء ذكرى التضامن مع الشعب الكشميري يوم غد الأربعاء، وتأكيدها على مواصلة تقديم الدعم السياسي والدبلوماسي للقضية الكشميرية وفق قرارات مجلس الأمن الدولي.كما أبرزت تصريحات رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه الذي حذر من تأهب قوات بلاده للرد على أي عدوان يستهدف سيادة وأمن باكستان.وأخبرت عن وضع الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الطبيعية الباكستانية فرقها في حالة تأهب للتعامل مع المخاطر المتوقعة مع سلسلة الأمطار الموسمية في مختلف أنحاء باكستان.اقتصادياً أشارت إلى ارتفاع معدل الغلاء المعيشي في باكستان بنسبة 2.50% خلال شهر يوليو المصرم.أفغانياً تطرقت إلى مطالبة الحكومة الأفغانية من حركة طالبان بتمديد هدنة العيد والسعي من أجل السلام.وتابعت تطورات التوتر الحدودي بين الصين والهند، ومطالبة الأخيرة بضرورة سحب القوات الصينية من منطقة لداخ المتنازع عليها.وتناقلت أنباء مقتل عشرة أشخاص وإصابة العشرات جراء الانهيارات الأرضية الناجمة عن السيول في نيبال، وعزم الصين على تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول العربية.// انتهى //07:11ت م0009