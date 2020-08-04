طرابلس 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 04 من اغسطس 2020 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على الوضع الوبائي الذى خرج عن السيطرة لفيروس كورونا المستجد في معظم المدن، مبينة تحذيرات المسؤولين في وزارة الصحة وخروج الوباء عن السيطرة في ظل تهالك المنظومة الصحية ومبالاة المواطنين وضريهم عرض الحائط بالإجراءات الاحترازية ، موضحة وصول الاصابات الى 4063 منها 3345 حالة نشطة، و625 من المتعافين، و93 حالة وفاة.وواصلت الصحف اهتمامها بالأوضاع العسكرية ، مبينة تواصل التحشيد العسكري من قبل قوات الوفاق في منطقة ابو قرين والوشكة شرق مصراته ، محذرة من مغبة تلك التحشيدات والاستفزازات العسكرية من أن تؤدى الى حرب اقليمية ودولية سيكون الخاسر الأكبر هو الشعب الليبي حيث سيدمر النفط الاقتصاد الوحيد في البلاد وستؤدى الى تقسيم البلاد.وتطرقت الصحف إلى تصريحات الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، وتجديد دعوته إلى تثبيت وقف اطلاق النار في ليبيا والتوصل إلى اتفاق رسمي وشامل لإيقاف القتال والأعمال العسكرية في البلاد في إطار المفاوضات التي ترعاها البعثة الأممية في ليبيا ، مناشد الأطراف الليبية بالالتزام بوقف إطلاق النار والامتناع عن أية أعمال أو تحركات عسكرية من شأنها تصعيد الوضع في الميدان.وتناولت الصحف تحذير الأمم المتحدة، من كارثة إنسانية محتملة في ليبيا إذا أدى التصعيد والتعبئة الحاليان حول سرت إلى عمليات عسكرية في ظل تفشي كورونا، مشيرةً إلى احتمالية تعرض أكثر من 125 ألف شخص في سرت وما حولها لخطر كبير، موضحا أن نقص الوقود وانقطاع الكهرباء لأكثر من 18 ساعة في اليوم يؤدي إلى تفاقم الظروف المعيشية السيئة للكثيرين في جميع أنحاء ليبيا،// انتهى //07:18ت م0010