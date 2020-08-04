الرياض 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 04 أغسطس 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين يتلقى تهنئة ولي عهد بريطانيا.نجاح الخطط الأمنية والتنظيميةفي موسم الحج.رسائل إعلامية لـ»الداخلية» لإبراز جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن.22 مليون زائر وسبعة ملايين مستمع لمشروع «ترجمة خطبة عرفة».مراكز «تأكد» تواصل تقديم خدماتها لفحص كورونا.مشروع مركز الملك سلمان «مسام» ينتزع 1,327 لغماً في اليمن.23845 أضحية تستقبلها مسالخ مكة ثاني أيام العيد.العودة إلى المدارس.. ترقب وحذر.«الصحة»: 153 ألف زيارة لمكافحة كورونا.وزير الخارجية اللبناني يغادر حكومة «الانهيار».منظمة الصحة: كورونا قد يبقى دون لقاح.إيران.. انتفاضة شعبية لا تخمد.أفغانستان: مذبحة أثناء محاولة اقتحام سجن.إسرائيل تحبط محاولة زرع عبوات ناسفة على الحدود مع سورية.// يتبع //07:51ت م0013