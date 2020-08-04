كانبيرا 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 04 أغسطس 2020 م واسأعلن مصرف الاحتياط الفيدرالي الأسترالي في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي عن إبقاء سعر الفائدة الرسمي في اجتماعه الشهري الذي عقده اليوم الثلاثاء دون تغيير عند مستوى متدن تاريخي بواقع 0.25%.وقال البيان "مجلس إدارة المصرف يلتزم ببذل قصارى جهده لدعم الوظائف والدخل والشركات خلال هذه الفترة الصعبة والتأكد من أن أستراليا في وضع جيد للتعافي المتوقع، المجلس لن يقوم بزيادة معدل الفائدة النقدية حتى إحراز تقدم في مجال التوظيف وهو واثق من أن التضخم سيكون على نحو مستدام ضمن النطاق المستهدف 2-3%".// انتهى //07:52ت م0016