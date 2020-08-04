أبها 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 04 أغسطس 2020 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد وجريان السيول، مما تتسبب في تدني مدى الرؤية.ويشمل الإنذار مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات أحد رفيدة والنماص وبارق وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل عسير، وتستمر الحالة الجوية حتى الساعة الـ ٩ مساءً.// انتهى //08:42ت م0019