نجران 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 04 أغسطس 2020 م واسهطلت مساء أمس واليوم أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب، شملت مدينة نجران، ومحافظات حبونا، وخباش، و بدرالجنوب، وشرورة، ومراكز بئر عسكر، وعاكفة، والخانق، والجفة والحرشف، والضيقة، وهدادة، والساري، والحصينية، والمنتشر، والخرعاء، والاخاشيم، والوديعة، ومنتزهات الثويلة والعشة والأجزاء المجاورة لها.جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //08:53ت م0022