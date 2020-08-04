أبوظبي 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 04 أغسطس 2020 م واسالتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، في أبو ظبي اليوم، مدير شؤون الخليج العربي والشرق الأوسط في مجلس الأمن الوطني بالبيت الأبيض الجنرال ميغيل كوريا.وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات الصداقة والتعاون الإستراتيجي بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //09:17ت م0023