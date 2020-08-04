سياسي / أفغانستان والهند تبحثان تطورات الحالة الأمنية في المنطقة
الثلاثاء 1441/12/14 هـ الموافق 2020/08/04 م واس
كابول 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 04 أغسطس 2020 م واس
بحث الرئيس الأفغاني محمد أشرف عبدالغني في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، تطورات الحالة الأمنية في المنطقة.
وأفاد مسؤول الشؤون الخارجية الأفغانية في نيودلهي طاهر قادري - وفق ما نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم - أن الجانبين ناقشا تطورات الحالة الأمنية في المنطقة والمجالات ذات المصالح الثنائية.
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