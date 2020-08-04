الخرطوم 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 04 أغسطس 2020 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم اعتراض السودان ومصر على الإجراء الأحادي لملء سد النهضة دون التشاور والتنسيق مع دول المصب.وتطرقت إلى الفيضانات الناتجة عن الأمطار الغزيرة في البلاد والتي أودت بحياة خمسة أشخاص فيما دمرت أو أضرت بما يقارب 3500 منزل.وأشارت صحف الخرطوم إلى استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس، على أكثر من 200 دونم من أراضي قرية كيسان شرق بيت لحم.وعرجت على قلق الأمم المتحدة من كارثة إنسانية محتملة في ليبيا إذا أدى التصعيد والتعبئة الحاليان حول سرت إلى عمليات عسكرية، مشيرةً إلى احتمالية تعرض أكثر من 125,000 شخص في سرت وما حولها لخطر كبير.ونقلت صحف السودان عن المتحدث باسم حاكم إقليم ننكرهار الأفغاني أمس القول: "إن أكثر من 300 سجين لا يزالون طلقاء بعد هجوم شنه تنظيم داعش الإرهابي على سجن في مدينة جلال أباد شرق أفغانستان".// انتهى //11:19ت م0035