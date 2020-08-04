بروكسل 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 04 أغسطس 2020 م واسبحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، لويجي دي مايو، في اتصال هاتفي مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية جوزيب بوريل فونتيلس، موضوع الهجرة غير الشرعية.وتناول الجانبان الأزمة في ليبيا والوضع في شرق البحر الأبيض المتوسط.وطالب الوزير الإيطالي بالتزام أوروبي بشأن إعادة توزيع المهاجرين في الدول الأوروبية وتنظيم عودتهم.// انتهى //11:19ت م0036