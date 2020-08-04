سياسي / وزير الخارجية الإيطالي يبحث الهجرة غير الشرعية مع الممثل الأعلى الأوروبي
الثلاثاء 1441/12/14 هـ الموافق 2020/08/04 م واس
بروكسل 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 04 أغسطس 2020 م واس
بحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، لويجي دي مايو، في اتصال هاتفي مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية جوزيب بوريل فونتيلس، موضوع الهجرة غير الشرعية.
وتناول الجانبان الأزمة في ليبيا والوضع في شرق البحر الأبيض المتوسط.
وطالب الوزير الإيطالي بالتزام أوروبي بشأن إعادة توزيع المهاجرين في الدول الأوروبية وتنظيم عودتهم.
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11:19ت م
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