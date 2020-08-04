كابول 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 04 أغسطس 2020 م واسأحبط الجيش الأفغاني اليوم محاولة هجوم صاروخي على العاصمة الأفغانية كابول.ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية عن بيان الجيش الأفغاني، أنه أحبط محاولة مسلحين لإطلاق صاروخين على العاصمة كابول، حيث تم اكتشاف الصاروخين خلال دورية في العاصمة.وأفاد البيان بأن فريق التخلص من المعدات المتفجرة التابع للجيش الأفغاني أبطل مفعول الصاروخين وهو من طراز (بي إم-1) ثم فجرهما بعد ذلك، قبل أن يتمكن المسلحون من إطلاق النار عليهم في كابول.// انتهى //11:25ت م0039