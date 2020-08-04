الرياض 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 04 أغسطس 2020 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس روك مارك كريستيان كابوري، رئيس بوركينا فاسو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب بوركينا فاسو الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //11:30ت م0041