تونس 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 04 أغسطس 2020 م واستناولت الصحف التونسية الصدارة اليوم شروع رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي في الجولة الثانية من المفاوضات التي يجريها من أجل تكوين حكومة جديدة، مشيرة إلى لقاء المشيشي مع عدد من رؤساء الأحزاب للنظر في طبيعة الحكومة المنتظرة وذلك بعد أن تشاور المشيشي الأسبوع الماضي مع عدد من رؤساء المنظمات الوطنية وفاعلين في المجتمع المدني.وأوردت عربيا اعلان وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي اعتراض مصر على الإجراء الأحادي لملء سد النهضة دون التشاور والتنسيق مع دول المصب، وإشارته إلى أن هذا الإجراء له دلالات سلبية توضح عدم رغبة أثيوبيا في التوصل لاتفاق عادل كما أنه إجراء يتعارض مع اتفاق إعلان المبادئ.وكتبت في موضوع آخر عن شن الطيران الاسرائيلي غارات على قطاع غزة.ولفتت دوليا إلى بلوغ عدد حالات الوفاة الناتجة عن مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في أنحاء القارة الأفريقية، 20288 حالة، بينما وصل عدد حالات الإصابة إلى أكثر من 957 ألف إصابة.// انتهى //11:36ت م0044