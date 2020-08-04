لندن 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 04 أغسطس 2020 م واسانخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي، برنت، للعقود الآجلة اليوم بسبب المخاوف من وقوع موجة انتشار ثانية لفيروس كورونا المستجد.وتراجع مزيج "برنت" اليوم بمقدار 11 سنتاً، ما نسبته 0.3 في المئة، ليصل إلى 44.04 دولار أمريكي للبرميل.ونزل سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 0.1 في المئة ليصل سعره إلى 40.97 دولارًا أمريكيًا للبرميل.// انتهى //11:52ت م0045